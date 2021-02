La Regina Elisabetta ha deciso di punire il nipote Harry a seguito degli screzi che vedono protagonista lui e la moglie Megan

Ancora screzi tra la Regina Elisabetta ed il nipote Harry e Megan Markle. La coppia ha nuovamente detto di no al rientro a Londra con il primogenito Archie per il Trooping the Colour. Elisabetta II ha deciso di punire duramente i duchi di Sussex ed in particolare modo il nipote Harry.

LEGGI ANCHE > > > Regina Elisabetta, arriva l’assurda decisione: Royal Family esterrefatta

Secondo i tabloid inglesi, infatti, Elisabetta II vorrebbe togliere al nipote Harry un’onorificenza che quest’ultimo ha guadagnato sul campo con 10 anni di missioni. Il duca del Sussex ha, infatti, onorificenze militari nella Royal Marines, ma la Regina Elisabetta è decisa a rimuovergli tale carica. Entro marzo 2021, dunque, il duca del Sussex potrebbe vedersi privo di un titolo che ha guadagnato dopo 10 anni.

NON PERDERTI > > > Meghan Markle furiosa: clamorosa decisione a Buckingham Palace!

Regina Elisabetta, la decisione dopo il rifiuto al ritorno per il Trooping the Colour

Il Trooping the Colour è solo una delle tante cerimonie della Royal Family a cui – teoricamente – dovrebbe presenziare anche Harry con la sua famiglia. Si tratta della Sfilata della bandiera effettuata dai reggimenti del Commonwealth e del British Army.

NON PERDERTI > > > Ludovica Pagani sbarca in Serie A, annuncio a sorpresa! – FOTO

Harry d’Inghilterra, con la moglie Megan Markle ed il figlio Archie potrebbero avere una leggera proroga per l’anno di transizione concesso dalla stessa Regina Elisabetta. Il Megxit potrebbe slittare di qualche mese, fino a giugno 2021. Fino ad allora, i duchi del Sussex avranno tempo per decidere se abbandonare o rimanere alla Royal Family.