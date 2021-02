Sanremo 2021, annuncio inatteso di Fiorello: come reagirà il Governo?

Sanremo 2021, annuncio inatteso di Fiorello in queste ore: quale sarà la reazione del Governo alle parole del catanese?

Cresce l’attesa per il responso del Comitato Tecnico Scientifico, che è chiamato a dire la sua in merito al protocollo realizzato dalla Rai per il corretto svolgimento in sicurezza del Festival di Sanremo, previsto dal 2 al 6 marzo. Intanto, però, sono finite sotto i riflettori le dichiarazioni di Fiorello che ha preso la parola nel corso di una discussione su ‘Clubouse’, social network di grande tendenza in questo momento. Procediamo con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, clamorosa decisione sulle co-conduttrici: cosa accadrà

LEGGI ANCHE—> Sanremo 2021, svelato il protocollo organizzativo: la nota ufficiale

Sanremo 2021, annuncio inatteso di Fiorello: le sue parole

Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate in queste ore da Fiorello: “Ok, non dateci il pubblico alla prossime edizione del Festival, ma riaprite assolutamente i teatri. Le persone che appartengono a questo settore hanno bisogno di respirare un po’ e hanno sicuramente le potenzialità per organizzarsi nel migliore dei modi. Rivolgo, dunque, il mio appello al Governo…“.