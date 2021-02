Parigi, la Senna è al limite: l’acqua ha raggiunto livelli vertiginosi. Le abbondanti piogge degli ultimi giorni stanno mettendo a serio rischio gli argini

Le abbondanti piogge che stanno cadendo sulla Francia in questi giorni, e in particolar modo nella zona di Parigi, stanno ingrossando a dismisura la Senna. Secondo quanto diffuso da Meteo France, sono previste ancora precipitazioni nella seconda parte della settimana, dopo una tregua tra martedì e mercoledì. I terreni e gli argini del fiume della capitale sono ormai saturi e mettono a rischio esondazione alcuni tratti della città. Le autorità hanno diffuso un allarme meteo arancione e rimangono vigili sull’evolversi della situazione.

La situazione metereologica avversa ha coinvolto anche altre città nel week end. Un uomo di 70 anni è morto annegato nella regione settentrionale dell’Hauts-de-France, catturato dalla forza delle acque del fiume Sambre.

Parigi, la Senna è al limite: rischio esondazione in diversi punti

La situazione potrebbe peggiorare nei prossimi giorni, secondo Vigicrue, l’agenzia pubblica francese che monitora le inondazioni. Sono previste delle forti precipitazioni venerdì e sabato e il livello delle acque potrebbe salire ulteriormente.

A Parigi le rive della Senna si erano già riversate in diversi punti domenica, con i passanti costretti ad evitare alcuni tratti del lungo fiume. Le autorità rimangono vigili e in controllo, sottolineando che fino a questo momento non sono stati registrati danni degni di nota. Un livello così alto delle acque del fiume della capitale francese non si registrava dal lontano 1910.