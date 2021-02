Alessandro Di Battista attacca Matteo Renzi, rivelando come l’ex premier non fosse favorevole alla revoca della concessione di autostrade alla famiglia Benetton.



Alessandro Di Battista attacca nuovamente Matteo Renzi ricordando come il leader di Italia non fosse favorevole alla revoca della concessione di Autostrade alla famiglia Benetton. Lo ha fatto con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Un’accusa che rimarca ulteriormente la distanza tra i due. E d’altronde, l’esponente pentastellato si trova nuovamente in rotta con il Movimento dopo la decisione di riaprire al dialogo con Italia Viva. Di Battista infatti lo considera un errore politico che l’elettorato 5 Stelle non perdonerà. Della stessa opinione anche Barbara Lezzi e Nicola Morra, che ha anche lui pubblicato un post sul proprio profilo FB.

Di Battista contro Renzi, Morra e Lezzi condividono la sua linea

Il presidente della commissione nazionale anti mafia ha infatti espresso il suo dissenso contro l’ipotesi di una nuova maggioranza con Iv, citando le parole di Giuseppe Prezzolini e Joseph Addison: “Agli inizi del ‘700 uno dei tratti distintivi del nostro carattere nazionale era già oggetto di riflessione da parte di un attento osservatore. Se sposassimo l’acume preferendolo alla furbizia saremmo capaci di rivoluzione, di cambiamento. Proviamoci”.

Intanto continuano le consultazioni alla ricerca di una nuova maggioranza da parte del Presidente della Camera Roberto Fico, che ha ricevuto il mandato nei giorni scorsi da Mattarella. Fico nella giornata di ieri ha concluso le riunione con il gruppo Misto, dichiarando in seguito che esistono i margini per iniziare un confronto serio e organico su un programma politico che possa dare il via a un nuovo patto di legislatura.