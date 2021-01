Morto Giuseppe Laterza a soli 42 anni, era il re del gelato

A soli quarantadue anni è morto il pasticcere, soprannominato anche “re del gelato”, Giuseppe Laterza: l’uomo aveva un tumore

A soli 42 anni si è spento Giuseppe Laterza, pasticcere conosciuto in tutto il mondo anche per il suoi gelati. L’uomo combatteva da tempo con un tumore. Insieme al ristoratore Alessandro Borghese, aveva partecipato a Kitchen & Sound Ice Cream.

I messaggi di cordoglio a Giuseppe Laterza

Il sindaco di Palagiano, in provincia di Taranto, di cui Laterza era nativo, gli ha dedicato un sentito messaggio di cordoglio: “Mancano le parole, manca il fiato. Ti dedichiamo i segni che lasci, perché possano continuare a raccontarci l’uomo che sei stato. Nulla finisce per sempre Caro Giuseppe. Il tuo ricordo resterà impresso nelle nostre vite. La comunità di Palagiano ti resterà grata per quanto hai saputo fare per tutti noi”.

Tantissimi, comunque, i saluti sui social arrivati da più parti. “Ho conosciuto una persona eccezionale, sei stato l’esempio di come deve essere una persona per tutti e per i tuoi figli, riposa in pace amico mio e salutami tuo padre e tuo nonno”, o anche “Grande Uomo, gentile, educato e con un sorriso che ti rasserenava”. Ed ancora: “Che tu caro Giuseppe possa riposare in pace e spero che la tua famiglia abbia la forza per sopportare questo bruttissimo dolore”. Sono alcuni di questi.