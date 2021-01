Roberto Fico, la compagna è un’artista davvero affascinante – FOTO

Roberto Fico, la compagna è un’artista davvero affascinante come mostrano alcune Foto che circolano sul web.

Dopo le dimissioni dell’ormai ex premier Conte nella giornata di ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito al presidente della Camera, Roberto Fico, un mandato esplorativo. Proprio quest’ultimo, dunque, proverà a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare, ma il compito si preannuncia davvero complicato. Governo e dinamiche politiche a parte, ci soffermeremo adesso su un aspetto della vita privata di Fico che non tutti conoscono: il presidente della Camera, infatti, ha una compagna davvero affascinante. Facciamo, però, ulteriore chiarezza in tal senso.

Roberto Fico, chi è la sua splendida compagna – FOTO

La compagna di Roberto Fico si chiama Yvonne De Rosa, artista partenopea classe ’75 che vanta una laurea in Scienze Politiche alla Federico II di Napoli e studi a Londra presso la ‘Central Saint Martin’s’ e la ‘London College of Communication’ in fotogiornalismo. Yvonne è la fondatrice di ‘Magazzini Fotografici‘, il primo spazio dedicato alla fotografia di Napoli, e un’artista molto affermata oggi. Ma la De Rosa è anche bellissima e affascinante come confermano alcune Foto del suo profilo Facebook: