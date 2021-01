Giulia De Lellis, duro attacco al GF Vip: “Sono imbarazzanti” – VIDEO

Giulia De Lellis ci va giù pesante con il GF Vip e critica le scelte tramite le sue stories di Instagram per difendere un’amica

Ieri al GF Vip, Pierpaolo Pretelli ha incontrato per la prima volta Elisabetta Gregoraci dopo che quest’ultima ha abbandonato la casa. Tra i due c’era un bel feeling svanito non appena la showgirl calabrese è uscita ed ha fatto il suo ingresso Giulia Salemi.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si baciano davanti a tutti – VIDEO

Giulia De Lellis non ha gradito la scelta della produzione di far incontrare i due, soprattutto per una questione di rispetto nei confronti dell’amica Giulia Salemi. “La tristezza di questo momento, a lui dicono ‘Tanto Giulia non ti può vedere’, è senza senso, non ho parole per queste cose. Lasciassero stare questi due ragazzi“. Sulle sue Instagram Stories, la De Lellis scrive: “Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Non vedo il senso di tutta questa invadenza. Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti“.

NON PERDERTI > > > Il Cantante Mascherato, concorrenti abbandonano per malore – VIDEO



Giulia De Lellis, dura con il GF Vip: la risposta dei #Prelemi

#Prelemi sono i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, i quali hanno risposto subito a Giulia De Lellis essendo d’accordo con l’influencer. Infatti ha spiegato la De Lellis: “Dovete capire che sono delle dinamiche televisive. Inevitabilmente bisogna fare audience, io ironizzo, ma non ve la prendete. Fanno televisione, dovete entrare in quell’ottica lì”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip, il look nasconde una malattia: la rivelazione



Tuttavia, Giulia aggiunge: “Sono d’accordo con voi, stanno esagerando”. Non è solo la De Lellis a non aver condiviso le scelte del GF Vip, perché le critiche sono state molte anche sui social.