Covid-19, record nel mondo: oltre 18.000 morti nelle ultime 24 ore

Con oltre diciottomila morti registrati nel mondo nelle ultime 24 ore, è stato fissato un nuovo record: i numeri nel dettaglio

Secondo il conteggio fatto dall’Afp, nelle ultime 24 ore sono morte oltre 18.000 persone con il Covid-19. Questo dato fa registrare un nuovo record da inizio epidemia. Per la precisione, i decessi sono stati 18.109.

Dal 20 al 26 gennaio, a livello mondiale sono stati registrati 101.366 morti. Con una media giornaliera di circa 14.000 morti, è stata la settimana con più vittime di sempre. A fine novembre la media era di 10.000 morti al giorno.

LEGGI ANCHE—> Torino, si presenta dai carabinieri con la droga negli slip: arrestato

Covid-19, 15.024 contagi e 476 morti quest’oggi in Italia

Quest’oggi, in Italia, sono stati 15.204 i nuovi contagi: ben 4.431 in più rispetto ad ieri. Il numero dei decessi è stato di 467, mentre si registrano 19.172 guarigioni. Un andamento non troppo fortificante, mentre la questione vaccini ha subito un rallentamento negli ultimi giorni. La Lombardia resta sempre la regione con un incremento maggiore dei casi, davanti al Veneto.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, bollettino 27 gennaio: 15.204 contagiati e 467 deceduti

Intanto, dalla Cina arriva la notizia dell’utilizzo di tamponi anali per verificare la presenza del virus nei casi più gravi. Questo perché gli studi hanno dimostrato che il coronavirus permane più tempo nel retto rispetto alle vie respiratorie.