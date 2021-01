Caos piazza San Carlo, il sindaco Chiara Appendino è stata condannata a un anno e 6 mesi. Stesso verdetto anche per altre 5 persone.

Ultim’ora in Italia: Chiara Appendino, sindaco di Torino, è stata condannata a

un anno e sei mesi di reclusione per i fatti risalenti in piazza San Carlo il 3 giugno del 2017. Nell’occasione, per uno stupidissimo scherzo, si creò un’ondata panico che comportò 1.600 feriti e due morti. La folla era radunata in piazza per la finalissima di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

Caos piazza San Carlo, Appendino condannata

Secondo l’accusa, la manifestazione fu organizzata troppo in fretta e soprattutto male. Gli avvocati del primo cittadino ribadiscono che, a prescindere da tutto, sarebbe stato impossibile prevedere un tale evento. La stessa condanna è ricaduta inoltre anche per il capo di gabinetto Paolo Giordana, per l’allora questore Angelo Sanna, per l’ex presidente di Turismo Torino e altri due professionisti che presero parte all’organizzazione.

“Se è vero che la carica istituzionale che ricopro comporta indubbiamente delle responsabilità, alle quali non ho alcuna intenzione di sottrarmi, è altrettanto vero che oggi devo rispondere, in quanto sindaca, di fatti scatenati da un gesto – folle – di una banda di rapinatori. Proprio sul difficile ruolo dei sindaci, sui rischi e sulle responsabilità a cui sono esposti, forse andrebbe aperta una sana discussione”, scrive su Facebook il sindaco.