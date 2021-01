La Juventus è pronta a completare il reparto offensivo acquistando la quarta punta richiesta da Andrea Pirlo.

La Juventus ha bisogno di un quarto attaccante e per questo ruolo il nome più caldo è quello di Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa. Al momento però questo accostamento di mercato non sembra essere prossimo al decollo in quanto la volontà degli emiliani di cedere il giocatore a titolo definitivo e non con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’alternativa al prodotto del vivaio giallorosso, secondo quanto riporta Tuttosport, sembra essere il giovane attaccante del Bayern Monaco: Joshua Zirkzee.

Calciomercato Juventus, super colpo: un gigante per l’attacco

Joshua Zirkzee è uno dei tanti attaccanti giovani che i campioni d’Europa in carica hanno scoperto. Il classe 2001 è arrivato in Germania dal Feyenoord all’età di 17 anni. Dopo le ottime prestazioni messe in mostra con la formazione primavera, Joshua ha esordito in prima squadra e grazie al suo fiuto del gol è riuscito a mettere a segno quattro reti nei pochi spezzoni di gara disputati.

Alla Juventus piace molto il suo identikit e inoltre un’altra idea che attrae è il fatto che il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto e anche se quest’ultimo potrebbe essere molto alto, la Vecchia Signora ne tornerebbe a parlare al termine della stagione.