Al Bano in diretta ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto riflettere il pubblico in studio e non solo.

Al Bano Carrisi nella serata di ieri è stato ospite a Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano in onda su Rete 4 ogni martedì sera. L’artista di Cellino San Marco ha risposto a varie domande, ma quando gli viene chiesto del vaccino anti Covid rilascia delle dichiarazioni che spiazzano il pubblico in studio.

Prima di parlare del vaccino Al Bano espone la propria opinione sui temi più caldi del momento. E dunque non solo la pandemia, ma anche la crisi di governo e il problema del lavoro in Italia.

Al Bano ne è convinto: le dichiarazioni in diretta spiazzano il pubblico

Al Bano Carrisi, che il prossimo 20 maggio compirà 78 anni, alla domanda che gli pone Mario Giordano, ossia se effettuerà il vaccino, lui ammette che non sa cosa farà perché è ancora molto indeciso. A lasciarlo titubante sono le notizie poco incoraggianti lette da lui nell’ultimo periodo. La risposta ha spiazzato il conduttore, ma Al Bano è stato molto sincero. “Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa. C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”.

Mario Giordano ha immediatamente replicato facendo notare al suo ospite che l’Ema – l’Agenzia Europea per i medicinali -, ha assicurato che i vaccini per il Covid-19 sono sicuri e non causano alcuna conseguenza.