iOS 15 non arriverà su alcuni iPhone: la lista completa di Apple

Brutte notizie per alcuni utenti Apple: molti iPhone non avranno la possibilità di aggiornarsi ad iOS 15

Come ormai da tradizione, ogni anno Apple presenta – solitamente insieme ai nuovi iPhone – il sistema operativo aggiornato, con diverse novità sia a livello di interfaccia che di strumenti e app aggiuntive. Nel 2021 sarà la volta di iOS 15, che arriverà insieme ad iPhone 13 (o 12s). Intanto però, sembra ormai certo che una lista molto ampia di melafonini più datati non si aggiornerà.

La notizia non è ancora ufficiale, ed Apple non si è espressa a riguardo. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale francese di iPhoneSoft, secondo cui anche alcuni iPad dovranno accontentarsi di iOS 14. Si tratta di una sorta di messaggio da parte del colosso di Cupertino, che vuole incentivare gli utenti ad acquistare un nuovo dispositivo per godere di tutte le ultime novità.

iOS 15, quali iPhone non riceveranno l’update

iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE: sono questi i modelli che si aggiungono alla lista di quelli che non riceveranno più aggiornamenti. A rivelarlo in anteprima il portale francese di iPhoneSoft, in attesa che arrivino comunicazioni ufficiali da parte di Apple stessa. Il modello più datato che continuerà ad aggiornarsi sarà quindi l’iPhone 7, lanciato sul mercato nel 2016.

Sembra inoltre che anche alcuni modelli di iPad dovranno dire addio al nuovo sistema operativo, a causa di alcune incompatibilità. Si parla di iPad Mini di quarta generazione, iPad Air di seconda generazione e iPad di quinta generazione. Si tratta nello specifico dei modelli usciti fino al 2017 con processore A8, A8X e A9.