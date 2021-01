Covid, Germania: “La variante inglese prenderà il sopravvento”

Covid, in Germania il capo della cancelleria Edge Braun lancia l’allarme: “La variante inglese prenderà il sopravvento”

In Europa come nel resto del mondo, il Covid continua a preoccupare e a far registrare numeri molto importanti. La Germania sta proseguendo con la linea dura del lockdown, prolungato fino a metà febbraio e con restrizioni sempre più severe. Sul tema della pandemia, è intervenuto il capo della cancelleria Edge Braun ai microfoni del canale televisivo ARD.

“Già ora, diverse strutture ospedaliere stanno avendo a che fare con la variante inglese del Covid. Si tratta di un segnale chiaro: è arrivata nel Paese e presto prenderà il sopravvento e creerà problemi, qui come in altri paesi” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Ahimé ne sono quasi sicuro, spero di sbagliarmi“.

Covid, Germania nel caos: situazione in continuo peggioramento

L’emergenza Covid in Germania continua ad essere parecchio preoccupante, nonostante le restrizioni imposte dal governo e prolungate fino al prossimo 15 febbraio. Nel weekend, l’ospedale Vivantes Huboldt Kùlinkikum ha annunciato ufficialmente di aver messo tutto il personale sanitario in quarantena, non potendo quindi più accettare pazienti a causa delle molte infezioni provocate dalla variante inglese.

La pressione sulle terapie intensive e sulle strutture ospedaliere si sta facendo preoccupante e, secondo quanto dichiarato dal capo della cancelleria Edge Braun, presto la situazione potrebbe addirittura farsi più pesante e “prendere il sopravvento“. La speranza del governo tedesco è che le misure imposte abbiano i loro effetti e che il lockdown duro porti ai risultati auspicati.