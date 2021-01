Michelle Hunziker ha vissuto vari periodi bui nella sua vita. Il primo durante l’infanzia, l’altro quando era già madre di Aurora.

Michelle Hunziker tempo fa ha concesso un’intervista a TV2000, dove rivela alcuni dettagli della sua vita privata, molti dei quali dai risvolti non felici. La conduttrice svizzera si apre come un libro e parla della sua frequentazione con la ormai nota setta, ma anche della sua infanzia vissuta con un papà alcolizzato.

Chiunque la vede sorridere in TV crede che la sua vita sia una favola, ma Michelle ha vissuto molti drammi nella sua vita ed è forse proprio grazie a queste esperienze negative che è riuscita a rinascere e a tornare ad essere se stessa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Asia Argento, il dramma dell’attrice: “Sono stata drogata e violentata”

Michelle Hunziker, dall’alcol alla setta: rivelazione in diretta TV – VIDEO

“Mio padre amava l’alcol più di me. – esordisce Michelle Hunziker – Da qui hanno avuto origine i miei mali. Papà era assente ed alcolizzato e la mia infanzia non è stata semplice. Aspettavo che lui mi venisse a prendere, a scuola od in altri posti. Gli davo appuntamento, ma lui beveva e si scordava di me”.

Dopo il buio la luce. “Quando conobbi Eros Ramazzotti la mia vita cambiò. Era come vivere una favola, insieme avemmo anche Aurora”. La felicità però ha un tempo e dopo cinque anni la sabbia della clessidra si esaurì. “Arrivò una crisi, ed io stavo anche perdendo i capelli. Fu allora che mi si avvicinò una donna sempre ben vestita e profumata, che dietro al suo perenne sorriso ed agli abbracci nascondeva maligne intenzioni”.

Michelle Hunziker vive un altro incubo dal quale ne è uscita fuori grazie all’aiuto di sua figlia Aurora. “Fu una vera trappola, e pensare che è stato proprio il mio ex marito a farmela conoscere. Lei ed altri mi offrirono falso amore e falsissimo sostegno, parlandomi di Dio, cammini spirituali e di quanto tu sia speciale. Ed iniziano ad avere il pieno controllo su di te”.

Come già anticipato fu Aurora ad aiutarla, ma non solo. Un altro contributo importante per ritrovare la via della felicità fu l’incontro con Tomaso Trussardi. “Lui mi ha dato la stabilità, una cosa fondamentale nella vita. Ho preso coscienza del fatto che è lui la persona che più di tutti conta per me. Bisogna trovare qualcuno che sappia amarti davvero e che sappia ricevere l’amore che tu sei disposto a dargli”.