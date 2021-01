Juventus-Bologna 2-0: highlights, voti e tabellino finale del match

Juventus-Bologna 2-0: highlights, voti e tabellino del match giocato all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri ottengono un’importante vittoria

Si è da poco concluso il match delle 12:30 tra Juventus e Bologna. I bianconeri arrivano dalla convincente vittoria della Supercoppa italiana ai danni del Napoli di Gennaro Gattuso, mentre i rossoblù guidati da Sinisa Mihajlovic hanno cercato di portare a casa un buon risultato contro la corazzata di Cristiano Ronaldo.

La Juventus è partita alla grande nel primo tempo, cercando subito di passare in vantaggio per mettere la partita in discesa. Al 15′ minuto Arthur prova il gran tiro dalla distanza e trova il suo primo gol grazie ad una deviazione decisiva. Al 28′ Cristiano Ronaldo viene fermato da Skorupski dopo una grande azione in solitaria. Dubbi per un possibile calcio di rigore a favore del Bologna al 42′, ma il VAR nega tutto.

Secondo tempo che parte invece con gli uomini di Mihajlovic in grande spolvero. Al 49′ Musa Barrow spreca na grande occasione, con Szczesny che nega la gioia del gol all’attaccante. Altra occasione per Sansone al 59′, con la palla che finisce sul fondo. Al 71′ Weston McKennie trova la gioia del gol e porta i suoi sul 2-0. Ultimi minuti senza troppe emozione, 3 punti per la Juventus.

Juventus-Bologna 2-0: highlights, voti e tabellino finale

MARCATORI: 15′ Arthur (J), 71′ McKennie (J)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6.5, Bonucci 6.5 (dal 78′ De Ligt 6), Chiellini 6, Danilo 6; Bernardeschi 5 (dal 69′ Morata 6), Arthur 6.5 (dal 78′ Rabiot 6), Bentancur 6, McKennie 7 (dal 92′ Demiral SV); Kulusevski 6 (dal 79′ Ramsey 6), Ronaldo 6.5. All. Pirlo 6.5

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; De Silvestri 5.5 (dal 46′ Soumaoro 6), Danilo 5.5, Tomiyasu 6, Dijks 5 (dal 76′ Palacio 6); Schouten 5, Svanberg 6 (dal 64′ Dominguez 5.5); Orsolini 6 (dal 76′ Skov Olsen 6), Soriano 6, Vignato 5.5 (dal 46′ Sansone 5.5); Barrow 5. All. Mihajlovic 6

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS VIDEO