Si strangola per sfida su TikTok: muore bambina di 10 anni 

Si strangola per sfida sui social e muore: dramma terribile in Italia. La notizia sconcerta il Paese e rilancia l’allarme sulle nuove challenge.

Dramma terribile a Palermo: si strangola per gioco ma finisce con l’uccidersi. E’ stata infatti dichiarata la morte cerebrale per una bambina di 10 anni che si era affogata per una sfida estrema sui social. La tragedia è avvenuta nel quartiere Kalsa e la Procura di Palermo ha già aperto un fascicolo sulla vicenda. La piccola, non curante di quanto potesse davvero accadere, ha emulato un gioco di tendenza tra i giovanissimi e si è stretta una cintura alla gola per diversi minuti che le ha procurato un’asfissia un arresto cardiaco.

Si strangola per sfida: muore bambina di 10 anni

Questa sfida è conosciuta col nome di ‘blackout challenge’ ed è solo l’ultimissima di una serie di follie riguardanti i giovani. L’impresa consiste nel portarsi al limite tra la vita e la morte, salvo poi tornare indietro e provare comunque l’ebrezza del pericolo. Il tutto poi viene orgogliosamente ripreso e postato in rete. Ma questa volta è finito in dramma…