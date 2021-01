Gabry Ponte è stato sottoposto a un delicatissimo intervento al cuore: arriva un annuncio importante dall’ospedale sulla salute del dj.

Gabry Ponte è stato operato: il noto dj italiano, ex membro degli Eiffel 65, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico nella giornata di ieri. Ad annunciare il tutto è stato lo stesso artista lo scorso 19 gennaio attraverso la propria pagina Facebook: “Ciao devo dirvi una cosa. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali che è malata”.

Gabry Ponte, ecco il post intervento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

Il 47enne torinese ha poi svelato di essere nato con tale problematica ma finora non ha avuto grossi problemi. Fino a quest’ultimo periodo che lo ha appunto costretta a far ricorso a una tale soluzione. Oggi, dopo quanto postato in precedenza, ha rassicurato tutti immortalandosi direttamente dal letto dell’ospedale e postando un lungo messaggio.

Ecco quanto scritto: “Eccomi ragazzi! Un po’ provato ma felice. L’intervento è andato bene e dopo una notte in cardiorianimazione oggi mi hanno trasferito in reparto. Non avete idea della forza che mi ha dato leggere tutti i vostri messaggi. Grazie, vi voglio bene! Vi aggiorno presto”. Anche questa volta il post è stato travolto da un’ondata di affetto da colleghi, amici e soprattutto dai tantissimi fan”.