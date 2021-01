Bridgerton, arriva l’annuncio a sorpresa di Netflix

Bridgerton, fan colti in contropiede: arriva un annuncio importante per quanto riguarda la Serie Tv di Netflix.

E’ confermato: Bridgerton, una delle serie Tv più apprezzate di Netflix in questo 2021, avrà una nuova stagione. A darne l’annuncio è stato direttamente la piattaforma televisiva attraverso la propria pagina Facebook. “Lady Whistledown è felice di informarvi che è in arrivo la seconda stagione di Bridgerton”. Sorprende tuttavia la tempistica dell’annuncio, considerando che bisognerà attendere ancora un po’ prima di riaffacciarsi all’800 britannico su ispirazione dei libri di Julia Quinn.

Bridgerton, annunciata la seconda stagione

Il cast, infatti, tornerà sul set solamente nella prossima primavera. Il che, Covid-19 e altri imprevisti permettendo, significa che una nuova avventura è datata verosimilmente per fine 2021. Nel frattempo, dopo una prima stagione dedicata principalmente a Daphne Bridgerton e al duca Simon Basset, il protagonista di questa nuova stagione – secondo quanto filtra – potrebbe essere lord Anthony Bridgerton.

I fatti, per chi non lo sapesse, risalgono precisamente all’era della Reggenza e dunque a cavallo del 1811-1820. Oltre a incuriosire le dinamiche di quel tempo, a conquistare il pubblico sono stati molteplici elementi: dalla bellezza di scenari e vestiti, la voce narrante Julie Andrews per chi l’avesse visto in lingua originale, le svariate scene di sesso e soprattutto Regé-Jean Page nelle vesti del duca che ha fatto innamorare tante spettatrici.