Covid-19, Miozzo: “Ecco quando finirà l’emergenza in Italia” 

Covid-19, annuncio importantissimo di Agostino Miozzo. Il coordinatore del Cts, infatti, indica la possibile data per la fine l’emergenza sanitaria in Italia.

L’incubo Covid-19 in Italia potrebbe finire più o meno in primavera: lo annuncia Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico-scientifico del governo. Se infatti la campagna di vaccinazione dovesse proseguire spedita e senza intoppi di alcun tipo, il Bel Paese potrebbe tornare a respirare a poco più di un anno dall’inizio dell’emergenza confermata con il lockdown nazionale.

Covid-19, l’Italia torna a respirare in primavera/estate?

Il primo step sarebbe abbattere “il numero delle vittime, che continua ad essere drammatico”. Ieri, del resto, si è registrato un nuovo picco di 603 deceduti. Ed è a quel punto da lì che seguirebbe finalmente la svolta: “Se proteggiamo gli anziani dagli 80 anni in su, poi quelli dai 60 in su, il personale scolastico, dei servizi e della sicurezza e se la campagna proseguire come deve proseguire, credo che tra fine primavera e inizio estate potremmo tornare a respirare abbracciando una quasi normalità. Ma attenzione – evidenzia l’esperto -, anche a quel punto bisognerebbe comunque mantenere rigorosa attenzione verso certe misure di protezione”.