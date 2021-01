App Android molto pericolose, vanno cancellate subito: qual è il pericolo

Alcune app sui dispositivi Android sono molto pericolose e vanno assolutamente eliminate dal proprio smartphone: quali sono e perché si rischia

Molte app, pur essendo presenti sugli store, spesso possono celare dei pericoli. Negli ultimi giorni gli utenti hanno segnalato alcune piattaforme ritenute pericolose. Gli sviluppatori delle app in questione, infatti, le hanno create per dar vita a tentativi di attacchi phishing o per installare malware all’interno dello smartphone degli utenti. Google le ha prontamente eliminate dal proprio store ed ora l’avviso è rivolto a coloro che le avevano precedentemente installate. Questi dovranno eliminarle senza sé e senza ma se non vogliono rischiare un furto di dati o un danno permanente al proprio dispositivo.

LEGGI ANCHE—> Netflix, è record assoluto: oltre 200 milioni di abbonati

Android, come eliminare correttamente le app pericolose

Magnifyng Glass di PumpApp

Super Bright LED Flashlight di PumpApp

Magnifier di LizotMitis

Magnifying Glass with Flashlight di LizotMitis

Super-bright-Flashlight di LizotMitis

Alarm Clock di iSoft LLC

Calculator di iSoft LLC

LEGGI ANCHE—> iPhone, Apple gli cambia il nome? La possibile novità a riguardo

Oltre a disinstallarle semplicemente, dovete eliminare tutti i file annessi per essere certi che nessuno dei vostri dati venga impiegato dagli sviluppatori con fini illeciti. Basterà andare nell’archivio e cercare le voci con il nome dell’app in questione e cancellarli. Prima di disinstallarla però, bisogna andare sulla sezione “app” e svuotare anche la cache.