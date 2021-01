Morto Emanuele Macaluso, ex dirigente del Partito Comunista

Stanotte è morto, all’età di 96 anni, lo storico dirigente del Partito Comunista Emanuele Macaluso

Nella notte è morto, all’età di novantasei anni, Emanuele Macaluso, il quale era ricoverato all’ospedale Gemelli per problemi cardiaci sopravvenuti a seguito di una brutta caduta. L’uomo è ricordato per essere stato uno storico dirigente del Partito Comunista ed ex senatore per quattro legislature. Ha lavorato anche come giornalista, dirigendo L’Unità ed il Riformista.

Chi era Emanuele Macaluso

Nato a Caltanisetta nel 1924, fu dirigente della CGIL dopo la caduta del Regime fascista. Iniziò la carriera politica come deputato del Partito Comunista. Quando quest’ultimo si sciolse, aderì al Partito Democratico della Sinistra. E’ stato parlamentare per sette legislature, dal 1963 al 1992, e senatore per quattro, dal ’76 al ’92.