Diletta Leotta torna a ruggire, riecco la super leonessa: il Video della splendida conduttrice di DAZN sta spopolando sul web.

Diletta Leotta torna a ruggire. La splendida conduttrice di DAZN, che continua ad essere accostata con una certa insistenza al bellissimo attore turco Can Yaman, ha pubblicato pochi istanti fa una Storia in cui appare come sempre in formissima. “Ciao ragazzi, sono pronta per allenarmi un po’ con Buddyfit. Fatelo anche voi, scaricate l’app, vi lascio qui il link. Buon allenamento“, il commento al filmato che sta riscuotendo un successo esorbitante. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare maggiore chiarezza in tal senso.

Diletta Leotta torna a ruggire: il Video fa sognare tutti

Nella Storia in questione, si vede l’affascinante Diletta Leotta sorridere e indossare un top a dir poco succinto che evidenza per l’ennesima volta le sue curve pazzesche e una forma fisica particolarmente invidiabile.

La siciliana è in forma smagliante e non fa nulla per nascondere il suo enorme fascino, anzi. Ecco la Storia pubblicata pochi istanti fa sulla sua pagina Instagram: