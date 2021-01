Calciomercato Juventus, lotta con il Barcellona per l’attaccante olandese

Calciomercato Juventus. Nel mirino dei bianconeri c’è l’attaccante olandese, ma attenzione alla concorrenza dei blaugrana

Più che un sogno, è un obiettivo. La Juventus ci crede e si fa spazio per acquistare l’attaccante olandese, classe ’94, Memphis Depay. Attualmente veste i colori dell’Olympique Marsiglia, ma rientra tra i grandi calciatori in scadenza a giugno e da poter prendere a parametro 0.

La Juventus è alla ricerca di un grande colpo per far respirare anche il neo acquisto – ma già ex – Alvaro Morata. Il calciatore francese potrebbe fare al caso della società bianconera, ma le sirene blaugrana suonano spiegate. Non è detto che il Barça effettivamente affonderà il colpo per Depay, solo in quel caso lui potrà voltarsi e pensare di poter approdare in bianconero.

Calciomercato Juventus, tutti i possibili colpi a parametro zero

Per qualche strana sorte del mercato, quest’anno ci sono tantissimi profili interessanti in scadenza a giugno del 2021 che potrebbero approdare ‘gratis’ in grandi club: Milik, Sergio Ramos, Messi, Donnarumma, Aguero, Calhanoglu e molti altri. Tra le big d’Europa partirà una vera e propria gara all’ingaggio più altro per accaparrarsi i migliori campioni ad un prezzo stracciato. Le società con un fair play finanziario in bilico, dovranno far attenzione ai loro acquisti per non inciampare in sanzioni da parte della FIFA.

Un anno atipico anche per il calciomercato che, già a partire da questa sessione di gennaio, potrebbe riservare tante sorprese. Eriksen, Gomez e tanti altri che hanno rotto con la società di appartenenza potrebbero finire ad indossare una maglia inaspettata. In questo, le società che vogliono puntare in alto, dovranno essere impeccabili nell’accaparrarsi il miglior giocatore al miglior prezzo. Il Milan comincia da Mandzukic.