Calciomercato Inter, cinque calciatori nel mirino per l’attacco: i nomi

Calciomercato Inter | L’amministratore delegato Marotta ha messo in lista cinque attaccanti per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio

L’Inter non farà spese folli, soprattutto a gennaio, viste le difficoltà economiche di Suning. Nonostante ciò, l’amministratore delegato Marotta farà di tutto per trovare qualche occasione all’ultimo e rinforzare la formazione di Conte. L’idea è di prendere qualcuno in attacco, ma prima servirà cedere Pinamonti che in alcuni casi potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Inter, sirene inglesi per Lukaku: offerta da capogiro

In primis, il nome più caldo appare quello di Alejandro Gomez che è in rottura con l’Atalanta. Il calciatore potrebbe fare sia da seconda punta che centrocampista. Un’altra idea porta a Gervinho del Parma e, sempre in Italia, piace anche Caicedo della Lazio. I biancocelesti chiedono 8-10 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero inserire Pinamonti in cambio. Eder, attualmente allo Jiangsu (sempre di proprietà della Suning, potrebbe far ritorno a Milano. Non si esclude la pista Pavoletti del Cagliari che, però, appare la meno praticabile.

Calciomercato Inter, Lukaku o Lautaro dirà addio in estate

Uno tra Lukaku e Lautaro dirà addio in estate. Questa possibilità si fa sempre più certa negli ambienti milanesi anche a fronte delle difficoltà economiche della società nerazzurra. Entrambi valgono all’incirca 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, lotta con il Barcellona per l’attaccante olandese

Il belga è ambito dal Manchester City che vorrebbe sostituirlo ad Aguero, mentre il Barcellona vede il Toro come l’erede di Messi. Marotta ha già individuato alcuni possibili sostituti come Belotti del Torino e Mateta del Mainz.