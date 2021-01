Amadeus, arriva la decisione a sorpresa: fan contrariati 

Amadeus, notizia a sorpresa per il conduttore televisivo. Un annuncio che indispettisce non poco tutti i suoi fans. Ecco cosa sta succedendo.

Amadeus non ci accompagnerà nelle prossime due serate come solitamente accade ogni settimana. Niente ‘Soliti ignoti‘, infatti, per oggi e domani: la nota trasmissione di Rai 1, nonché uno dei game show più amati in Italia, è stato rinviato direttamente a dopo domani al solito orario. Il motivo? Da una parte la crisi politica in corso con la possibile caduta del governo, dall’altra un altro grande appuntamento targato Rai. Ovvero la finale di Supercoppa in onda domani sera tra Juventus e Napoli.

Leggi anche —-> Paolo Bonolis, grave lutto per il conduttore: “Sarai sempre nel mio cuore”

Amadeus, saltano due puntate di ‘Soliti Ignoti’

Così la puntata di stasera salterà per dar spazio a uno speciale del Tg1 dedicato alla situazione politica, mentre quella di domani sarà inevitabilmente accantonata a favore del big match pronto a infiammare lo share come ogni anno. Se per l’appuntamento del Mapei Stadium era tutto nei programmi ormai già da un bel po’, è stato invece a sorpresa l’altro stop innescato dall’incertezza politica del momento.

Potrebbe interessarti anche —-> GF Vip, crisi e conati di vomito: paura nella casa – VIDEO

Amadeus, intanto, è pronto a godersi il 71esimo Festival di Sanremo. Le date dell’evento nostrano, confermato malgrado la pandemia, sono state ufficialmente annunciate ieri e vanno dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston. Come già annunciato a più riprese, quasi sicuramente ci sarà anche il pubblico al grande evento. La soluzione, anche se piuttosto dispendiosa e singolare, è stata trovata da tempo: tutti in quarantena in nave per creare la famosa bolla con tanto di tamponi.