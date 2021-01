Roma choc, detenuto evaso da Rebibbia: è caccia all’uomo

Detenuto evaso da Rebibbia: Roma sconvolta per la fuga di un pericoloso criminale avvenuta quest’oggi in città. Scatta la caccia all’uomo nella Capitale ma torna di moda l’allarme relativo alle carceri italiane.

Paura nella Capitale: un detenuto è evaso dal carcere di Rebibbia a Roma. Lo riporta l’ANSA. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa, l’allarme è stato diramato quest’oggi attorno alle 17.00 poco dopo accertata l’assenza del detenuto. Al momento le prime ricerche avviate ad ampio raggio dalle forze dell’ordine non hanno dato risultati. L’evaso è un italiano di 41 anni.

Detenuto evaso da Rebibbia: clamoroso a Roma

Stando alle prime ricostruzioni, questo avrebbe scavalcato la rete dei passeggi per poi arrampicarsi al muro e scavalcarlo per allontanarsi dal complesso. Il tutto con una facilità disarmante, il che lancia ulteriormente l’allarme carceri in Italia. Un aspetto subito sottolineato da Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato SPP.

Ecco quanto riferito: “Quest’ennesima evasione mette a nudo delle difficoltà enormi di un sistema carcerario ormai sempre più a rischio sia per le strutture fatiscenti che per l’aspetto organizzativo. Bisogna investire negli impianti e nell’assunzione di polizia penitenziaria. Invece questo è il risultato delle cifre investite dal governo nell’ultimo decennio”.

