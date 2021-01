Romano (PD) replica a Borghi: “Da irresponsabili attaccare Mattarella”

“Da irresponsabili attaccare Mattarella”, Andrea Romano sbotta dopo le dichiarazioni dell’esponente Lega, Claudio Borghi

Andrea Romano, esponente del PD ha risposto alle dichiarazioni che Claudio Borghi ha rilasciato alla nostra redazione. “Non si sentiva davvero il bisogno, in questi giorni così difficili, dell’attacco della Lega all’imparzialità del Quirinale”.

Cosa poteva mancare in questi giorni così difficili per l’Italia? L’attacco della #Lega al Quirinale e all’imparzialità di #Mattarella. Perché quando c’è bisogno di irresponsabili anti-italiani tutti sappiano da che parte guardare pic.twitter.com/bYHA6Wr06r — Andrea Romano (@AndreaRomano9) January 16, 2021

LEGGI L’INTERVISTA > > > Borghi (Lega) a iNews24: “Crisi di governo, Mattarella non è così imparziale”

“È da irresponsabili ed anti-italiani mettere in discussione l’equilibrio e l’imparzialità del Presidente Mattarella – continua Romano – come fa la Lega, proprio quando la crisi è per nostra comune fortuna, affidata alla saggezza del Presidente della Repubblica”.