Roma, cinque morti in una Rsa: ipotesi intossicazione

Cinque anziani sono morti in una casa di riposo di Roma, mentre altre sette persone sono state trasportate in ospedale

Cinque anziani sono morti in una casa di riposo a Lanuvio (Roma), mentre altre sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni.

A dare l’allarme un addetto alla struttura che stamane ha trovato i dodici presenti, due operatori e dieci ospiti, privi di sensi. Ora sono da chiarire le cause della morte, ma tra le ipotesi c’è l’intossicazione da monossido di carbonio.

Roma, morti per intossicazione: indagano i Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco stanno verificando, con le dovute apparecchiature, la possibile presenza di sostanze nocive all’interno della struttura. Indagano anche i carabinieri.