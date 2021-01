PS5 in Europa, Sony annuncia importanti novità: tutti i dettagli

Novità per quanto riguarda l’arrivo di nuove PS5 anche in Europa? Sul tema, Sony ha rilasciato alcune novità

Da ormai quasi due mesi, la next gen delle console è diventata. I due colossi Sony e Microsoft hanno lanciato ufficialmente le nuovissime PS5 e Xbox Series X ed S, con diverse novità e feature che garantiranno un’esperienza unica e mai vista prima d’ora. Continuano però ad esserci grossi problemi per quanto riguarda la fornitura delle stesse, sempre ridotta e con pochi pezzi a disposizioni.

Sono tantissimi i videogiocatori che ancora non hanno potuto acquistare almeno delle due nuove console, a causa di una produzione che procede a rilento per via dell’emergenza Covid. Le due aziende hanno comunque specificato che presto arriveranno novità, con maggiori scorte da fornire ai principali mercati. Nello specifico, Sony ha annunciato che presto arriveranno nuove scorte negli Stati Uniti, con un rifornimento massiccio. Sarà così anche in Europa?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Youtube, pronta la svolta: inserita una nuova funzionalità nei video

PS5 in arrivo negli Usa, e in Europa?

Presto i videogiocatori degli Stati Uniti potranno provare nuovamente ad acquistare una PS5, console di next gen presentata qualche mese fa ma praticamente introvabile. Buone notizie per gli utenti Usa quindi, che potranno recarsi nei negozi (anche online) per tentare la fortuna e metter mano alla nuova periferica di gioco. E in Europa cosa succederà? Al momento è difficile dirlo. Sony non ha ancora dato comunicazioni ufficiali in merito, lasciando intendere che bisognerà ancora aspettare un bel po’.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> iPhone pieghevole, l’Apple lavora a due prototipi: i dettagli

Qualche settimana fa si vociferava di una nuova apertura alle vendite su Amazon a partire dal 13 gennaio, ma alla fine non ci sono più state novità e i videogiocatori sono rimasti a bocca asciutta. I tempi di attesa continuano a farsi sempre più lunghi, con la pazienza degli appassionati che inizia ad avere un limite.