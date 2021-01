PSG, Pochettino positivo al Covid-19: la nota del club

PSG, cattive notizie per il club transalpino: il tecnico Mauricio Pochettino è risultato infatti positivo al Covid-19. Ecco quanto comunicato dal club transalpino in piena corsa per il primo posto della Ligue 1.

Il Covid-19 continua a dilagare nel mondo del calcio. Così dopo l’ondata non indifferente in Premier League, con diverse partite rinviate tra fine anno e questo avvio di 2021, ora la minaccia si staglia anche in Francia e precisamente in casa del Paris Saint Germain dove è risultato positivo il neo tecnico Mauricio Pochettino. L’argentino, immediatamente in isolamento, salterà la trasferta contro l’Angers valida per la 20a giornata di Ligue 1.

Pochettino positivo al Covid-19

Al posto del tecnico argentino ci saranno i suoi assistenti, Jesus Perez e Miguel D’Agostino. Ecco comunicato dal club transalpino attraverso il proprio sito ufficiale: “L’allenatore del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino si conferma positivo al test PCR Sars-Cov2. Rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. I suoi assistenti Jesus Perez e Miguel D’Agostino subentreranno domani ad Angers”.

Attualmente secondo alle spalle del Lione, il PSG dovrà dunque tentare il sorpasso senza l’ausilio della propria guida tecnica. La capolista ospiterà il Metz attualmente 12esimo, mentre i parigini ospiteranno appunto l’Angers attualmente 7° a quota 30 a -3 dalla zona Europa League e a -9 dall’ultimo posto valido la Champions League attualmente occupato dal Paris Saint-Germain.