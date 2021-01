Giulia De Lellis cade e batte forte la testa: fan in apprensione – VIDEO

Giulia De Lellis cade e batte forte la testa: fan in apprensione. L’ex di Andrea Damante è stata protagonista di una piccola disavventura che poteva costarle molto cara

La bellissima Giulia De Lellis è arrivata al traguardo dei suoi 25 anni e nonostante la giovane età è già sulla bocca di tutti. Dopo la storia d’amore con Andrea Damante, nata negli studi di Uomini e Donne, la sua popolarità sui social è andata via via crescendo. Su Instagram è ormai una delle influencer più seguite e presta il nome a diversi marchi di moda, incarnando la perfetta fashion stylist. Proprio per il suo compleanno ha deciso di regalarsi una borsa di lusso che in poche possono permettersi: una Kelly di Hermes, tra le più esclusive e costose al mondo. Evidentemente gli affari vanno bene, così come la vita privata al fianco del facoltoso Carlo Beretta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Falchi, promessa bollente per il derby: “Lo faccio se vince la Lazio”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia De Lellis lo mostra per la prima volta ed è polemica: fan adirati – FOTO

Giulia De Lellis cade e batte forte la testa: fan in apprensione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Al di là dei regali però, la vigilia del suo compleanno non è trascorsa nel migliore dei modi. La De Lellis ha infatti raccontato su Instagram di essere caduta battendo violentemente la testa mentre tornava in camera da letto. I fan si sono preoccupati per le sue condizioni ma a quanto pare tutto dovrebbe essere andato per il meglio. I dottori le hanno consigliato di rimanere qualche ora senza usare il telefono in completo relax, per verificare che non ci siano conseguenze legate ad un possibile trauma cranico. I milioni di seguaci sui social non hanno mancato di testimoniarle il proprio affetto, venendo tranquillizzati proprio dal suo video-racconto.