GF Vip, Antonella Elia racconta il suo dramma: ecco quanto ammesso in queste ore dalla nota conduttrice televisiva e showgirl.

Momenti particolarmente toccanti al Grande Fratello Vip, nel corso della consueta puntata del lunedì sera. Samantha De Grenet e l’opinionista Antonella Elia, infatti, hanno avuto un confronto nel quale hanno raccontato degli aneddoti molto particolari della loro vita. Proprio la Elia ha preso la parola per dire la sua in merito alla malattia della De Grenet, che in passato aveva scoperto di avere un tumore al seno: “Ci tengo a sottolineare una cosa. Ho grandissimo rispetto della tua malattia, di cui non sapevo nulla“.

GF Vip, Antonella Elia racconta il suo dramma: le sue parole

Antonella Elia, poi, aggiunge: “La mia voleva era una battuta per stemperare un litigio e non accetto che tu strumentalizzi la malattia. Conosco bene questa malattia, so di cosa parli. In passato l’ho provato sulla mia pelle ma non l’ho mai raccontato a nessuno“. Annuncio choc, che ha colto di sorprese Alfonso Signorini, gli inquilini della casa più spiata d’Italia e tutti i telespettatori.