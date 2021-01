PlayStation Plus di febbraio, i possibili giochi gratis per PS5 e PS4

Si avvicina febbraio, ed è tempo di pensare ai possibili giochi gratis del PlayStation Plus. Ecco tutte le ipotesi

Come ormai da anni accade, Sony mette a disposizione per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus alcuni giochi ricattabili gratuitamente ogni mese, sia per PS4 che per PS5. Si tratta di una delle iniziative maggiormente apprezzate da parte degli utenti, in quanto permette di metter mano a videogiochi di livello senza dover pagare nulla.

Con l’avvicinarsi del mese di febbraio, è già tempo di pensare a quali potrebbero essere i nuovi titoli riscattabili gratis. La lineup Instant Game Collection del secondo mese del 2021 porta già con sé diversi rumors e ipotesi di diverso tipo, da quelle più scontate ad alcune possibili sorprese.

PlayStation Plus, ecco i possibili giochi gratis di febbraio

Per i giochi gratis di febbraio su PlayStation Plus, le ipotesi in ballo sono già tante. Su PS5, ci sarà sicuramente Destruction All-Star, mentre ancora non si sa quali saranno i due titoli del catalogo su PS4. Secondo quanto riferisce Everyeye.it, tra i rumors più plausibili ci sono quelli che vedono un nuovo capitolo della serie di Far Cry riscattabile, possibile New Dawn. Si tratterebbe di una sorta di antipasto per Far Cry 6, in arrivo quest’anno.

L’altro gioco potrebbe invece essere un first party Sony. Tante le possibili scelte, da Marvel’s Spider-Man a God of War, ma anche Days Gone e Horizon Zero Dawn. Solitamente Sony approfitta anche del periodo per lanciare giochi a tema. A febbraio sarà la volta di San Valentino: che ci sia la possibilità di riscattare gratis un titolo “romantico”?