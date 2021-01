Nonostante siano passati tanti anni, la morte di John F. Kennedy resta un mistero. Cos’è realmente successo quel giorno?

Era il 22 novembre 1963 quando John F. Kennedy, allora presidente degli Stati Uniti, venne ucciso da Lee Harvey Oswald mentre si trovava in visita a Dallas a bordo di una cabriolet con la moglie Jaqueline.

È stato uno dei presidenti più amati dagli americani, ma non tutti stra vedevano per lui. Nonostante abbia fatto molte cose per gli States e per i suoi abitanti, all’età di 46 anni ha esalato il suo ultimo respiro a causa di tre, o quattro proiettili. Ma la sua morte è un vero mistero e ancora oggi sul suo omicidio aleggiano molte ombre. A mezzo secolo di distanza riproponiamo alcuni dettagli relativi sulla sua morte.

Omicidio Kennedy, 5 cose che non sai sulla sua morte