Diletta Leotta, ‘bacio saffico’ in ascensore con ex Miss Italia: rispunta Video di diversi anni fa che vede protagonista la conduttrice.

E’, molto probabilmente, il volto femminile più attraente e corteggiato in Italia al momento e piace anche per la sua professionalità e per le sue grandissime competenze in ambito calcistico. Il personaggio in questione è, ancora una volta, Diletta Leotta che continua a riscuotere un successo pazzesco su Instagram e non solo. La splendida conduttrice di DAZN vanta al momento 7,3 milioni di follower, ma questi numeri sembrano destinati ad aumentare ulteriormente nel giro di pochissimo tempo.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen Rodriguez si adagia come una ninfa: quel dettaglio dice tutto – FOTO

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta strega i suoi fan con la super scollatura: “Non vedo l’ora” – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta, ‘bacio saffico’ in ascensore in un Video di diversi anni fa

E in questi giorni è rispuntato un Video che vede la bellissima Diletta Leotta come protagonista di un provino di diversi anni fa. La splendida catanese è in ascensore con Mirella Sessa, seconda classificata a Miss Italia 2009, e proprio alla fine le due si scambiano un abbraccio e un ‘bacio saffico‘ che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elisa Isoardi spiazza tutti: ecco il suo annuncio

Ecco il Video in questione, che sta accendendo la fantasia dei tantissimi follower della straordinaria e affascinante Diletta Leotta: