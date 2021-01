Calciomercato Milan, nome nuovo a centrocampo: trattativa lampo

Calciomercato Milan, è caccia al centrocampista. Sfumato Koné del Tolosa, ora è un altro l’obiettivo principale

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Stefano Pioli. Il rinforzo dovrebbe arrivare già in questa sessione di calciomercato, così da garantire una maggior rotazione ai vari Kessié, Bennacer, Tonali e Krunic. Tanti i nomi fatti nel corso delle ultime settimane, ma ancora nessuna trattativa è andata in porto.

L’ultimo obiettivo raggiungibile sembrava essere il giovane Koné del Tolosa, ma alla fine i rossoneri non hanno voluto accontentare le richieste del club francese e il giocatore si è accasato al Borussia Moenchengladbach. C’è ora un nome nuovo, che gioca già in Serie A e la cui trattativa potrebbe essere più semplice. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Milan, piace Meité del Torino: i dettagli

Il nome nuovo per il centrocampo del Milan è quello di Meité del Torino. Il giocatore classe ’94 potrebbe arrivare già in questa sessione di calciomercato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Come spiegato ieri da Gianluca Di Marzio a Calciomercato – L’originale, infatti, pare che le richieste del club granata siano di 1 milione + 10 per il riscatto. Oltre ai rossoneri, però, anche il Verona di Juric è fortemente interessato all’ex Monaco, e avrebbe intenzione di tentare l’affondo nei prossimi giorni e garantire al giocatore un ruolo da protagonista.

A consigliare Meité al Milan è stato Moncada, capo osservatore dei rossoneri. Ai tempi del Monaco, fu proprio lui a portarlo nel Principato, e ora potrebbe tracciare la strada per un suo trasferimento sotto le guglie del Duomo.