Elisa Isoardi sorprende: “Ho deciso, voglio provarci” 

Elisa Isoardi sorprende con un annuncio inaspettato. Reduce dall’esperienza a Ballando con le Stelle, la conduttrice è pronta a una nuova avventura…

Elisa Isoardi, attualmente in un periodo particolare particolare e delicato, è pronta a cambiare vita. Non sa ancora bene come e in che cosa, ma lo ha assicurato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. “Sto vivendo un periodo di transizione e penso che siano questi i periodi più importanti della vita”, ha spiegato la conduttrice.

Elisa Isoardi attende nuove chance

Ma qunado questo finirà, vorrebbe assaporare nuove esperienze. Immergersi in nuove sfide. Un po’ di tempo fa si è parlato per esempio di affidarle il programma Check Up per questo inizio 2021, uno scenario purtroppo per lei non più concretizzatosi. Ma ora non ha intenzione di fermarsi. Anzi: “Mi piacerebbe provare cose nuove, che però abbiano il ‘totale’ della mia storia: sarebbe bello portare quello che ho fatto in questi anni, senza buttarlo via”.

Il suo percorso nel frattempo è fermo a Ballando con le Stelle, programma a cui ha preso parte con Raimondo Todaro col quale si è piazzata quarta classificata con non poca amarezza e rabbia. E anche il suo cuore è attualmente in stand-by. Interrogata sull’argomento, la donna di Cuneo si dice fiducioso anche in tal senso: “Al momento sono in una fase di ricezione e ascolto anche da questo punto di vista. E quando uno è così prima o poi le cose vengono…”.