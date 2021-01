Covid-19, bollettino 5 gennaio: 15.378 contagi e 649 morti

Covid-19, la Protezione Civile ha rilasciato il consueto bollettino giornaliero sull’andamento dell’epidemia in Italia, regione per regione

La Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato pochi minuti fa il bollettino sull’andamento dell’epidemia con i nuovi contagi, morti e guariti delle ultime 24 ore. Nonostante alcuni miglioramenti e l’arrivo del vaccino, gli esperti spiegano che bisogna procedere con cautela perché l’epidemia non è finita qui. Fino al 15 gennaio si continuerà con le regioni divise in zone (gialla, arancione e rossa). In questi giorni il Governo valuterà poi il da farsi dalla seconda metà del mese.

I contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 15.378, a fronte di 135.106 tamponi. I morti, purtroppo, sono stati 649 mentre le guarigioni 16.023. Calano di 10 unità le occupazioni in terapia intensiva, mentre aumentano di 78 unità i ricoveri. Il tasso di positività diminuisce del 2,5% all’11,4%. Le vaccinazioni totali sono state 182.442.

LEGGI ANCHE>>> Vaccino Covid, Misiani: “Se Lombardia non è in grado, subentri Stato”



Covid-19, il bollettino del 5 gennaio: la situazione regione per regione

Il Veneto continua ad essere la regione con l’aumento di casi giornaliero maggiore. Sono stati 3151 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Segue il Lazio che segna un +1719 ed ancora Sicilia (1576) ed Emilia-Romagna (1506). La Lombardia invece torna al di sopra delle 1000 unità (+1338), insieme al Piemonte (+1109).

LEGGI ANCHE >>> Covid, presentato il vaccino italiano ReiThera: “Efficace al 92,5%”

Sono soltanto tre le regioni che, nelle ultime 24 ore, hanno totalizzato meno di 100 contagi: Basilicata (+56), Molise (+14) e Val d’Aosta (+21).