Calciomercato Juve, clamoroso ritorno in attacco: “Si chiude” 

Calciomercato Juve, colpo di scena per l’attacco: spunta un clamoroso ritorno per gennaio. Arrivano conferme importanti: “L’affare si chiuderà presto”.

Nuova idea a sorpresa in casa Juventus per il vice Morata: spunta Fabio Quagliarella. Come infatti riferisce il Secolo XIX oggi in edicola, la società bianconera si è fatta seriamente e concretamente avanti per il centravanti doriano in questa sessione invernale partita ieri. Si tratta di una soluzione che convince a pieno la Vecchia Signora che punta a una soluzione low cost ma efficiente.

Calciomercato Juve, torna Quagliarella?

E l’attaccante napoletano, che già conosce l’ambiente bianconero dove si trasferì nel 2010, lo è eccome. “Si può chiudere presto”, annuncia il quotidiano. La società ligure, infatti, non si opporrebbe in caso di accelerata definitiva del club di Andrea Agnelli. Lo farebbe sia perché il giocatore è in scadenza di contratto quest’estate, ma soprattutto per la riconoscenza verso il suo capitano e gli ottimi rapporti con i bianconeri.

Massimo Ferrero vorrebbe giusto monetizzare per quanto possibile e trovare un sostituto prima di salutarsi, ma non ci sarebbero appunto opposizioni in tal senso. Quagliarella nel frattempo riflette, anche se ritorno in Piemonte, ovviamente, gli fa parecchio gola considerando che tornerebbe a giocare per lo scudetto e magari a disputare la Champions League a 38 anni.

L’affare, a questo punto, potrebbe chiudersi già a strettissimo giro considerando un Napoli che non vorrebbe rinforzare la Juventus con Fernando Llorente e i dubbi che giungono su Leonardo Pavoletti reduce da un infortunio importante e con poca continuità a Cagliari in questa stagione. Il Chelsea, invece, continua a non volersi privare di Olivier Giroud per questo mese di gennaio.