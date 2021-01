Friuli Venezia-Giulia, a febbraio possibile rientro a scuola per tutti i ragazzi

Intanto che il Governo prenda una posizione, il presidente del Friuli Venezia-Giulia è indirizzato verso un piano per la scuola

Governo ancora in alto mare per quanto riguarda il piano di riapertura delle scuole. Dai banchi con le rotelle alla DAD, finora l’Italia è l’unica Nazione con il minor tasso di didattica in presenza d’Europa. Un altro primato in negativo per il Bel Paese che non riesce a trovare una soluzione per far camminare parallelamente, in maniera adeguata, scuola e curva epidemiologica.

Dall’inizio della pandemia, ad oggi, ogni Regione sta prendendo i provvedimenti per conto proprio in merito alla scuola, ma non solo. Ognuno si adatta in base al proprio indice Rt, i propri contagi ed altri fattori logistici che consentono – o meno – di attuare determinate misure.

Friuli Venezia-Giulia, ritorno a scuola previsto per febbraio

Attualmente del domani non v’è certezza: non è chiaro cosa prevede il Governo né per il rientro a scuola né per tutte le altre attività bloccate fino al 7 gennaio. Chi può, si porta avanti con un proprio piano, come il presidente della Regione Friuli Venezia-Giulia che ipotizza un totale rientro a scuola dopo il 31 gennaio. Per ‘totale’ si intende che Massimiliano Fedriga vorrebbe rimettere in classe tutti gli studenti friulani 0-18 anni senza separarli al 50% con la DAD.

Per attuare tale piano sarà necessario un ampliamento del servizio di trasporto, ma la Regione si dice pronta ad affrontare ogni tipo di spesa che possa garantire ad ogni singolo studente di raggiungere la scuola. L’obiettivo è quello di mantenere un indice Rt basso e far riprendere la normalità ai ragazzi friulani, pur consapevoli che qualche piccola impennata potrebbe essere prevista.