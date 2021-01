Madalina Ghenea non riesce più a sopportare le rivelazioni fatte su di lei negli ultimi giorni. I suoi avvocati hanno avviato azioni legali.

Nicolò Zaniolo è senza ombra di dubbio il giocatore più chiacchierato del momento. Non per le sue performance sul rettangolo verde, bensì sulla sua vita privata. Tutto è cominciato dall’addio a Sara Scaperrotta, sua storica fidanzata, che ha portato al flirt con Madalina Ghenea.

Sara è incinta e Zaniolo, da uomo e futuro papà, ha affermato di avere la testa sulle spalle e di assumersi le sue responsabilità. Però, a sollevare il polverone è stata la zia della ragazza la quale, insieme alla mamma di Nicolò, ha dato inizio a una telenovelas.

Zaniolo, Madalina Ghenea fuori di sé: “Azioni legali in corso”

Non si parla d’altro che della relazione tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea, ma è vera la loro storia? Secondo le ultime esternazioni fatte dalla modella sembrerebbe di no. Infatti, sul suo profilo Instagram, l’ex di Borriello ha pubblicato un post dove scrive: “Tra me e Zaniolo non c’è nessuna relazione sentimentale, ci siamo incontrati solo una volta”.

Sempre su Instagram, Madalina Ghenea pubblica la dichiarazione inviata alle agenzie di stampa dallo studio legale Bernardini de Pace all’interno del quale si precisano ufficialmente quattro punti: “1. Non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo. 2. Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo si sono incontrati solo una volta. 3. la signora Ghenea è mamma di una bimba che non deve essere turbata né coinvolta in queste bugie mediatiche. 4. la nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo”.