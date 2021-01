Juventus-Udinese, streaming gratis: dove vedere il posticipo in diretta

Manca pochissimo al posticipo di Serie A tra Juventus ed Udinese. Andiamo a vedere dove seguire il match in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il posticipo di Serie A valevole per la quattordicesima giornata di campionato. All’Allianz Stadium, infatti, scenderanno in campo la Juventus di Andrea Pirlo contro l’Udinese di mister Luca Gotti. Le due squadre giocano per obiettivi differenti, da una parte la Juve pronta a far partire la rimonta scudetto, dall’altra parte la compagine friuliana con l’obiettivo di una salvezza tranquilla. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre.

Partiamo subito dai padroni di casa della Juventus che tornano in campo dopo la sosta reduci dal sonoro 3-0 inflitto dalla Fiorentina. Infatti la tredicesima giornata di Serie A è forse il punto più basso di mister Andrea Pirlo, che ha subito la prima sconfitta stagionale in maniera eclatante. Contro l’Udinese, così, si cercherà di ritrovare lo smalto, ma soprattutto l’identità, quella che manca alla Juve da inizio stagione.

Dall’altra parte, invece, troviamo l’Udinese che dopo un inizio difficile sta ritornando sui binari giusti per una tranquilla salvezza. Ad oggi i friuliani hanno già 15 punti, ottenuti nelle prime tredici giornate, un ottimo passo per chi affronta un campionato senza aspettative. La vittoria però manca dal 12 dicembre. Infatti nelle ultime tre partite l’Udinese ha ottenuto solamente due pareggi ed una sconfitta ed all’Allianz cercherà l’impresa per invertire la rotta.

Juventus-Udinese, streaming gratis: Sky o Dazn?

Il posticipo della quattordicesima giornata di Serie A, tra Juventus ed Udinese sarà offerto in esclusiva da Dazn. La piattaforma di streaming tedesca offrirà, come sempre, un ampio pre-partita, con interviste esclusive ed ultime direttamente da bordocampo, prima dell’avvio del match.

Come sempre Dazn sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.