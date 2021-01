Covid, positiva dopo vaccino: “Virus era ancora in incubazione”

Dopo il vaccino anti Covid, una donna dell’ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positiva: “Era in incubazione”

Da qualche giorno, il vaccino anti Covid è diventato realtà. Anche l’Italia ha ricevuto le prime dosi del farmaco di Pfizer, che stanno venendo somministrate – seppur a rilento – a medici e operatori sanitari su tutto il territorio. La dottoressa Antonella Franco, primaria del reparto di infettivologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa, è risultata positiva dopo la vaccinazione.

“Mi ero sottoposta a più di un tampone prima del vaccino, ma molto probabilmente il virus era ancora in incubazione e sono risultata sempre negativa” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Rifarei comunque il vaccino, e risponderò al richiamo in quanto si tratta dell’unica vera opportunità che abbiamo per vincere questa battaglia“.

Covid, positiva dopo vaccino: “Verrà bloccata la replicazione virale”

Dopo essersi sottoposta al vaccino anti Covid, la dottoressa Antonella Franco dell’ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positiva al tampone. Una notizia che ha stupito lei per prima, in quanto si era sottoposta a più tamponi nei giorni precedenti alla somministrazione. “Ma lo rifarei. Se non l’avessi fatto, il virus sarebbe stato indisturbato e avrebbe potuto arrecarmi un danno irreversibile” ha spiegato la dottoressa: “Il farmaco produce invece una proteina spike, che aiuta a formare gli anticorpi“.

“In questo modo, la progressione virulenta del virus viene bloccata. Ma non solo, il farmaco contribuirà anche a fermare la replicazione virale, contenendo così i principali effetti patogeni del virus” ha poi concluso la dottoressa Antonella Franco.