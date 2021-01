Calciomercato Milan, arriva il campione: anticipate Barça e Juventus

Calciomercato Milan | La dirigenza rossonera è pronta al colpo in attacco per gennaio: anticipate Juventus e Barcellona per il campione

Il Milan, in vista della sessione di mercato invernale appena apertasi, starebbe valutando diverse occasioni da cogliere al volo per continuare la corsa verso lo scudetto. Tra i profili vagliati, anche quello di Memphis Depay. Il gioiello olandese è in scadenza di contratto con il Lione e non rinnoverà, per tale motivo basterà un minimo conguaglio per prenderlo anticipatamente a gennaio. Il 26enne è anche nel mirino di Barcellona e Juventus, con le quali bisognerà lottare per avere l’ex United.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il piano dei dirigenti rossoneri sarebbe quello di anticipare la concorrenza prendendolo a gennaio. L’offerta per poter convincere il Lione dovrà essere di circa 10 milioni di euro. L’olandese potrebbe essere proprio l’erede di Ibrahimovic per i prossimi anni.

Calciomercato Milan, si può chiudere per Simakan: la cifra

Il Milan è ancora alla ricerca di un rinforzo in difesa per gennaio, in modo da poter concretamente dare respiro a Kjaer e Romagnoli senza dover ricorrere ad adattare calciatori fuori ruolo. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’obiettivo Simakan dello Strasburgo, già cercato in estate, può arrivare a Milano per 18 milioni di euro. I rossoneri ci pensano.