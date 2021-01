Nicolò Zaniolo nella bufera, parla la madre: “Non ci piace”, dice Francesca Costa chiarendo alcuni particolari della vicenda



Prima ha parlato lui, per difendersi dopo la bufera scoppiata per le rivelazioni del settimanale ‘Oggi’. Da un paio di giorni Nicolò Zaniolo nella bufera per la rottura con la sua ex, Sara Scaperrotta, che è anche incinta. Le sue prime parole, se possibile, hanno creato ancora più clamore e adesso scende in campo la madre, per difenderlo ma anche per chiarire.

Francesca Costa, ben conosciuta anche dai tifosi romanisti perché non ha mai lasciato solo Nicolò nel suo primo periodo romano, ha parlato a Radio Radio confermando e puntualizzando. Intanto per spiegare che i genitori non hanno mai consigliato male Zaniolo e che la sua ex fidanzata è stata sempre trattata come una di famiglia.

Però questa seconda gravidanza nel giro di pochi mesi è stata una mazzata: “Non appena abbiamo saputo che aspettava il figlio, ci ha chiamato disperato. Lui non era più innamorato. Quando siamo arrivati da La Spezia, mi sono anche offerta di accompagnarla dal ginecologo. Lei se ne è andata e non ne ho più saputo nulla. Non l’ho mai più sentita. Poi è venuta a riprendersi le sue cose, con il papà e il fratello e se n’è andata”.

Di sua volontà, non cacciata da casa. Sette mesi fa, in occasione dell’aborto deciso da entrambi, Sara era parsa sollevata, ora però vuole portare avanti la gravidanza. La mamma ammette che Zaniolo non ha un carattere facile ma non è scappato quando ha cambiato casa: semplicemente dopo due infortuni ha voluto provare un un appartamento nuovo, anche solo per scaramanzia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo)

La madre di Zaniolo non approva la sua nuova relazione: ecco cosa ha detto

Ma la bordata finale Francesca Costa l’ha riservata alla nuova fidanzata del figlio, Madalina Ghenea: “Non siamo assolutamente d’accordo con la frequentazione che sta avendo con questa donna, che è poco più giovane di me. Cerchiamo di farlo ragionare, purtroppo questa storia è venuta fuori. Qualcuno ha detto che noi lo consigliamo male, ma noi su questa vicenda gli abbiamo detto cose diverse”.

Assieme a lei anche anche Claudio Vigorelli, procuratore di giocatore che ha cercato di smorzare i ton. Quello che Zaniolo ha detto qualche giorno fa per chiarire la situazione è stato meditato, il resto dovrebbero essere cose che rimangono tra le due famiglie. E comunque lui si sta impegnano per tornare al più presto in campo, tanto che la Roma lo aspetta e non gli sono arrivate voci di irritazione da parte del club. Una posizione confermata oggi anche da Paulo Fonseca: “Non entro nella vita privata dei giocatori. Quando Zaniolo è qui, è un professionista.

Zaniolo, la nuova fidanzata è l’ex di Borriello, l’attrice Madalina Ghenea. Fino ad ora non è ufficialmente intervenuta, ma come riferisce il ‘Corriere della Sera’, ha fatto sapere di essere all’oscuro di tutta la situazione. Non sapeva della gravidanza do Sara e della loro rottura così traumatica. Si conoscono da meno di un mese, ora che faranno?