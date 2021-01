Gf Vip, confessione choc: “Sono stato minacciato di morte”

Gf Vip, arriva una confessione choc. “Sono stato minacciato di morte, hanno toccato anche la mia famiglia”, ecco quanto di sconcertante emerge da un concorrente.

Filippo Nardi torna a farsi vivo e rompe il silenzio su quanto accaduto al Gf Vip. Il 51enne italoinglese, intervenuto quest’oggi al programma ‘Non succederà più’ di Radio Radio, si è pronunciato infatti sulla squalifica rimediata dal programma lo scorso dicembre dopo la lita con Maria Teresa Ruta. Entrato in secondo momento nella casa del Grande Fratello, per il disc jockey la seconda avventura televisiva è durata appena cinque giorni.

Gf Vip, Filippo Nardi e le minacce di morte

“Maria Teresa mi fa pena, non so come fanno i figli, la vedo e mi viene da vomitare. Se Maria Teresa fosse l’ultima donna sulla terra, farei solo una sveltina. Solo la punta”, sono state queste alcune della frasi choc pronunciate dall’uomo e che hanno portato poi al severissimo provvedimento. Il polverone, infatti, si è alzato poi in generale per molteplici frasi sessiste pronunciate in quei giorni e non più solo per quelle rivolte alla 60enne.

Frasi, tuttavia, che Nardi ripeterebbe di nuovo come ha confermato quest’oggi in diretta: “Lo farei perché spesso Maria Teresa Ruta rideva anche a certe mie battute. E’ una grande giocatrice, molto più brava di me”. E anche bugiarda, secondo il londinese: “Quando sono stato squalificato ha detto ‘non sapete le altre cose che mi ha detto’, ma era una bugia! Se ci fosse stato altro lo avrebbero fatto vedere attraverso le immagini. La verità è che Maria Teresa non era veramente offesa, altrimenti avrebbe palesato il tutto in confessionale con gli autori. Molte scene sono state montate dagli autori”, ha tuonato Nardi.

Filippo, tuttavia, ha pagato a caro prezzo queste sue cattive uscite. E non solo con la squalifica rimediata e annunciata in diretta da Alfonso Signorini. Come confessato dall’ex naufrago dell’Isola dei famosi sempre quest’oggi, ha ricevuto anche minacce di morte per quanto accaduto nella casa. Minacce che lo hanno turbato non poco anche perché spesso sono state rivolte anche a suo figlio Zach. Insomma, una situazione che è completamente sfuggita di mano. A tutti.