Taylor Mega, Capodanno di fuoco a Dubai: bikini mozzafiato – FOTO

Taylor Mega, Capodanno di fuoco a Dubai: bikini mozzafiato. Il post su Instagram fa impazzire i fan. Lato B da urlo…

Taylor Mega, nome d’arte di Elisa Todesco, è una delle influencer più seguite su Instagram, oltre che una modella dal fisico mozzafiato. Classe ’93, originaria di Udine, ha conquistato negli ultimi anni sempre più spazio anche all’interno dei salotti televisivi. La ribalta l’ha ottenuta nel 2019 con la partecipazione all’Isola dei Famosi, in cui era diventata una dei personaggi più carismatici e ammirati.

La bella Taylor ha condiviso diversi flirt attraverso i propri profili social, tra cui le sono stati attribuiti anche due con le splendide Giorgia Caldarulo e Erica Piamonte.

Diverse volte l’abbiamo vista negli studi Mediaset di Canale 5 ospite di Barbara D’Urso, parla re proprio anche delle sue travagliate vicende amorose.

Taylor Mega, Capodanno di fuoco a Dubai: il Lato B è da urlo! – FOTO

In questo alternativo Capodanno 2021, condizionato dalla pandemia di coronavirus, Taylor Mega ha deciso di concedersi una bella vacanza, come tanti altri vip. La meta prescelta è stata Dubai, al caldo degli Emirati Arabi. Un salto in uno dei posti di mare più gettonati, tanto per migliorare l’abbronzatura e rilassarsi in vista del nuovo anno.

A spiccare nel post su Instagram sono le sue curve mozzafiato, esaltate da un bikini nero davvero da urlo. Il Lato B non è passato inosservato nei migliaia di commenti che i fan le hanno riservato. Come al solito alcuni sono davvero esilaranti. Certo, come sempre, lei non fa nulla per passare inosservata…