Google Search, nuovo aggiornamento: le indiscrezioni

Un nuovo aggiornamento su Google Search arriverà nelle prossime settimane. vediamo nel dettaglio le indiscrezioni che circolano.

Un nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare a breve su Google Search per permettere agli utenti di accedere più facilmente ad alcuni contenuti, come ad esempio i video di Instagram e Tik Tok. Questi verranno infatti visualizzati dagli utenti all’interno di una nuova sezione denominata “Video Brevi”. I filmati in questione inoltre potranno essere visti senza che l’utente si ritrovi costretti ad aprirli attraverso un’applicazione. Per il momento queste nuove funzioni sono state inserite in una versione beta pensata esclusivamente per dispositivi mobili.

Leggi anche: Google down, buco da 45 lunghi minuti: arriva la spiegazione

Google Search, nuovo aggiornamento attualmente in fase beta

Sembrerebbe che però ci siano ancora alcuni problemi ancora a risolvere, con molti utenti che hanno accesso alla sperimentazione beta che segnalano che attualmente si riescono a visualizzare soltanto alcuni video di squadre della NFL americana. Questi alcuni dettagli, ma in realtà ci sono ancora pochissime informazioni su questo aggiornamento e su quando verrà rilasciato. Di sicuro si tratterebbe di un’innovazione che permetterebbe a Instagram e Tik Tok di incrementare ancora di più il proprio traffico, anche perché la visualizzazione di questi video potrebbe diventare un passo fondamentale per portare nuovi utenti ad iscriversi alle piattaforme.

Leggi anche: Ricerche Google, alcuni trucchi per ottimizzarle e renderle infallibili

Non resta dunque che attendere e scoprire nelle prossime settimane quando questo nuovo aggiornamento sarà disponibili per tutti.