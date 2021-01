Capodanno 2021, i rituali da fare in casa per attirare la fortuna. Dopo un anno orribile come il 2020 tutti dovremmo concentrarci in queste semplici pratiche per un anno magico

La magia non è certamente una pratica riconosciuta dalla scienza, così come la scaramanzia. Certo è che in alcuni momenti della vita in molti siamo portati a provare qualche rituale che porta attirarci un pizzico di buona sorte. Dopo un annus horribilis come il 2020, a chi non è venuto in mente di praticare un rito contro la mala sorte?

Ecco quindi che in occasione di Capodanno possiamo concentrarci in qualche piccolo trucco per cercare di accogliere il 2021 nel migliore dei modi, rendendolo veramente un anno speciale.

Piccoli “incantesimi” non sullo stile di Harry Potter o di Houdini, ma veramente alla portata di tutti e realizzabili comodamente a casa nostra. Anche per chi non crede alla scaramanzia può essere solo un semplice modo per attirare una positività nel karma, che di sicuro in un contesto come quello che stiamo vivendo, male non fa.

Capodanno 2021, i rituali da fare in casa per attirare la fortuna: quali sono

Tra i primi rituali che la tradizione indica come “fortunati” c’è di sicuro quello del profumo. Creare in proprio una fragranza può aiutare ad allontanare le cattive energie, attirando invece quelle positive.

Nello specifico basta mischiare qualche olio essenziale in un mix assolutamente personale, seguendo i propri gusti olfattivi. Nei negozi ne troviamo davvero molti e dobbiamo cercare di prendere quelli di estrazione naturale, che hanno un “potere” superiore. Dopo aver creato la nostra miscela dobbiamo applicarlo nei “punti vitali” come collo, polsi, clavicole, anche dei nostri cari.

Oltre al profumo possiamo creare dei veri e propri amuleti fai da te. Ad esempio annodando un nastro di seta o di raso di alcuni colori puri. Il preferito, guarda caso perchè inneggia alla speranza, è il verde. Occorre fare sette nodi, uno di seguito all’altro, indicando per ognuno un obiettivo da raggiungere.

Oltre a profumare la casa con la fragranza che abbiamo creato è anche importante “purificarla” buttando via le cose in inutilizzate. Come da antica tradizione (in cui si buttava dalla finestra vecchi utensili al rintoccare della mezzanotte) anche oggi si può praticare una cosa simile. Questa usanza discende addirittura dall’antica Roma e ha coinvolto diverse popolazioni e culture in tutto il mondo.

Per purificare, inoltre, si può mettere una ciotola di sale marino grosso, che attirerà tutte le energie negative. A questo si abbina solitamente anche la coltivazione della lavanda in un vasetto. Dovrebbe aiutare ad attirare abbondanza.