Calendario 2021, sarà privo di ponti: tutti i giorni di festa del nuovo anno. Non ci saranno occasioni per delle “lunghe vacanze”

Il 2020 si sta concludendo dopo averci “regalato” almeno 10 mesi di puro incubo. La pandemia di Covid-19 e la conseguente crisi finanziaria che ne è scaturita, non hanno fatto altro che creare una serie di problematiche nella vita di ognuno di noi. Ora però è arrivato il momento di voltare pagina e di accogliere il 2021 con il massimo della fiducia. Un nuovo anno che dovrebbe pian piano riportarci verso la normalità, grazie alla campagna di vaccinazione a livello mondiale. Ma c’è anche un aspetto non proprio positivo che caratterizzerà i prossimi 12 mesi. Non ci saranno infatti ponti o fine settimana particolarmente lunghi per godersi qualche giorno in più di riposo.

Sotto questo punto di vista il 2021 non promette affatto bene, con festività concomitanti al sabato o alla domenica nella maggior parte dei casi. Una vera disdetta per tutti i lavoratori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Capodanno, come festeggiare in modo insolito: le migliori idee

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Capodanno 2021, le tradizioni più strane nel mondo

Calendario 2021, sarà privo di ponti: la lista dei giorni di festa del nuovo anno

Tutte le date in rosso del calendario del 2021 finiranno per cadere all’interno del week end, impedendo quindi di creare dei ponti utili per brevi vacanze.

Andando nello specifico, ad esempio, il 25 aprile sarà di domenica, così come Ferragosto. Natale dell’anno prossimo sarà un sabato, al pari di Capodanno. Insomma una vera disdetta.

Ecco la lista dei “festivi” del 2021, mese per mese, con relativi giorni della settimana: